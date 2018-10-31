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Başsavcılık açıkladı Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü! İşte ayrıntılar...

Başsavcılık açıkladı Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü! İşte ayrıntılar...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kaşıkçı Konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü" denildi...

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 16:59 - Güncelleme: 31-10-2018 17:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada vahşi cinayetin ayrıntıları verildi. Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirilen açıklamada, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" denildi. Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

GÖRÜŞMELERDEN SOMUT SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ... Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir.

YERLİ İŞBİRLİKÇİ VAR MI?.. Olayla ilgili yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. 'Yerli işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir.

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KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASI SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?..

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak iki gün önce özel uçakla İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Muceb, dün yine adliyeye giderek Fidan'la yaklaşık 1 saat görüştükten sonra beraberindeki heyetle ülkesinin Levent'teki başkonsolosluğuna gelerek burada yaklaşık 1,5 saat kalmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 17:44 ADALETİN BAĞIMSIZ OLMADIĞI BİR KERE DAHA BELLİ OLDU!... BU SAVCIYA İNANMAK ZOR!. KİMİNLE NE GÖRÜŞMESİ?.....

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