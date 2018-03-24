Başpehlivana silahlı saldırı!

Antalya'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarından Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz T., kız arkadaş yüzünden daha önce tartıştığı yağlı güreşçi sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti.