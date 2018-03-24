Başpehlivana silahlı saldırı!

ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Başpehlivana silahlı saldırı!

Antalya'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

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Başpehlivana silahlı saldırı!

Olay, saat 02.30 sıralarından Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz T., kız arkadaş yüzünden daha önce tartıştığı yağlı güreşçi sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti.

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Başpehlivana silahlı saldırı!

Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelere tedaviye alındı.

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Başpehlivana silahlı saldırı!

Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken, şüpheli Yavuz T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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