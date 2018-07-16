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Başörtülü şoföre ırkçılık! Otobüsü kuşattılar

Başörtülü şoföre ırkçılık! Otobüsü kuşattılar

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, hafta sonunda aşırı sağcı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı örgütün gösterisinde, başörtülü bir otobüs şoförünün, protestocular tarafından kuşatıldığı anlar tepkilere neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:55 - Güncelleme: 16-07-2018 14:56

Independent gazetesi, yolcuları tahliye edilmesine rağmen aracından ayrılmayan başörtülü sürücü için "Gemisini terk etmeyen kaptan protestoculara cesaret ve hoşgörüyle karşılık verdi" dedi.

EDL'nin, yasak olmasına rağmen Facebook üzerinden bir mahkemeden görüntüler yayımladığı için 13 ay hapis cezasına çarptırılan eski liderleri Tommy Robinson'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlediği gösteriye, binlerce kişi katıldı.

ABD'Lİ AŞIRI SAĞCI ÖRGÜT DE EYLEME DESTEK VERDİ
BBC'de yer alan habere göre ABD merkezli aşırı sağcı bir örgütün de destek verdiği eylemde göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Gerard Batten, "Muhammed bir pedofildi" dedi. Gösteride Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın maskesinin iliştirildiği domuz şeklinde bir balon taşındı, "Trump'ı Seviyoruz" sloganları atıldı.

Gösteri dağılırken, protestocular Trafalgar Meydanı'nda kalabalığın arasından geçmeye çalışan, başörtülü bir kadının kullandığı otobüsün önünü kesti. Kalabalık, yumrukladığı aracın ön camına "İngiltere Trump'ı seviyor" yazılı bir poster yapıştırdı.

ŞOFÖR ARACINDAN İNMEYİ REDDETTİ
Yolcular güvenlik kaygısıyla tahliye edilirken, otobüs sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Zaman zaman kalabalığa gülümseyen ve sükunetiyle dikkat çeken sürücü, 30 dakika boyunca polis takviyesinin gelmesini bekledi. Adı açıklanmayan sürücü, polisin eylemcileri dağıtmasından sonra yoluna devam etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Farabi 16 Temmuz 2018 15:25 Ben olsaydim ustlerine surerdim otobusu.Bir kac kefere eksik olurdu dunyadan

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