Başlaması ile bitmesi bir olan 16 dizi!

Dizi sektörü dur durak bilmiyor. Biri bitmeden diğeri hazırda bekliyor. İlk 5’e giremeyen ise apar topar finalle ekrandan jet hızıyla kaldırılıyor. İşte size Eylül ayından bugüne kadar başlamasıyla bitmesi bir olan yerli diziler...
Gülizar Çağan Irmak’ın büyük sükse yaratması beklenen dizisi de bu sezon ekrana veda etmekten nasibini alan dizilerdendi. Geçtiğimiz Ocak ayında Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimleri buluşturan dizi, bir türlü reytinglerde ilk 3 arasına giremeyince 10. bölümde final yaparak ekrana veda etti.
Babamın Günahları Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı ‘’Babamın Günahları’’ dizisi de bu yılın şansız yapımlarından biri oldu. Kadir Doğulu ve Melisa Sözen’in başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerde ilk 10 arasına dahi giremediği için 4. bölümü ile final yaparak veda etti.
Siyah İnci Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ı yılın çifti olarak göstermesi beklenilen dizi de finalden kaçamadı. Eylül ayının sonunda ekrana gelen dizi ilk 3 bölümde umut vadetse de giderek düşen reytingleri dizinin sonu oldu ve 20. bölümle ekran macerası son buldu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER