Başlaması ile bitmesi bir olan 16 dizi!

Babamın Günahları Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı ‘’Babamın Günahları’’ dizisi de bu yılın şansız yapımlarından biri oldu. Kadir Doğulu ve Melisa Sözen’in başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerde ilk 10 arasına dahi giremediği için 4. bölümü ile final yaparak veda etti.