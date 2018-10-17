Başkonsolosluk konutunda aramalar devam ediyor

SuudiArabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor.
Konutun üzerinde uçurulan olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi.
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor.
Konutun içindeki incelemeler ile ekiplerin çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.
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