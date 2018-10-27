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Başkonsolosluk araçlarında cinayet temizliği

Başkonsolosluk araçlarında cinayet temizliği

İstanbul'da öldürüldüğü açıklanan Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin taşındığı iddia edilen araçla başkonsolos Uteybi’nin araçlarının temizlik görüntüsü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 21:18 - Güncelleme: 27-10-2018 21:18

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü açıklanan Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra taşıdığı iddia edilen aracın detaylı temizliğinin yapıldığı oto kuaför çalışanlarının polis ekiplerince sorgulandığı ortaya çıktı.

O oto yıkama firmasının güvenlik kayıtları da polis ekiplerinde incelendi. Detaylı temizlik yapılan araçlardan birinin Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybi’ye ait olduğu belirtildi. Milliyet'in haberine göre diğer aracın ise Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda parçalandığı iddia edilen Kaşıkçı’nın cesedinin Uteybi’nin kaldığı konuta taşındığı araç olduğu öne sürüldü. 

CESET PARÇALANDI KONUTA TAŞINDI

İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra boğularak öldürüldü. Daha sonra ise cesedi 3 parçaya ayrıldı. Ardından ceset çöp poşetler ve valizlere konuldu. Ardından konsolosluğa ait bir minibüse konulan valiz ve poşetler 300 metre uzaklıktaki konsolosluk konutuna götürüldü. Cesedin parçalanma işi devam ederken o minibüs 3 gün otoparkta bekletildi. Aracın 5 Ekim’de Levent’teki oto tıkamasıyla götürüldüğü anlaşılmıştı.

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