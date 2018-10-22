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Başkonsolosluğun sır otomobili bulundu!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 15:45 - Güncelleme: 22-10-2018 15:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.

POLİS ARACI İNCELEYECEK: Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz arama veya inceleme yapılamadı. Araç polis tarafından incelenecek.

İşte Cemal Kaşıkçı'nın dublörü! Kıyafetlerini giyip saatini ve gözlüğünü takıp..

Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili çok çarpıcı iddia!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 16:55 .. Ekonomik Kriz mahvetti!.. TL yüzde 40'ye yakın değer kaybetti . Pastör Brunson uçtu gitti Beyaz Saray'a !... Gündem!. Kaşık.......

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