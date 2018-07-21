Baskın sonrası ilk bulgular! Cinsel içerikli görüntüler ortaya çıktı

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Ümraniye’de bir depoda ele geçirdiği dijital arşivin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı.

Örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin olduğu iddia edilirken, dijital arşivle ilgili incelemenin kurulan özel ekip tarafından sürdüğü bildirildi.

DEPODAKİ DİGİTAL MALZELEMER ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna bağlı adresleri basarken Ümraniye'deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti. Bir kamyona doldurularak Emniyete getirilen ve Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube'de özel bir ekip kurulmuştu.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Mali Şube'den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi.

BU GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİLİYORLARDI

İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar'ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi. Adnan Oktar grubundan ayrılarak şikayetçi olan bir çok kadın da ilişkiye girdikleri sırada çekim yapıldığını iddia etmişlerdi.

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