Başkent'te silahlı çatışma! O anlar kamerada

ANKARA’da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucu 4 kişi yaralanırken, silahlı kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Bulvarı’nda bulunan bir kafenin önünden geçen iki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe içerisine girerek kahve sahibi V. Ş. ile tartışmaya başladı. Kavga bir anda alevlenince kafeye giren 2 şahıs tehditler savurarak kafeden uzaklaştı.

ELLERİNDE SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜLER: Kafe sahibi durumu oğullarına bildirdi ve Ü. Ş., A. Ş., isimli şahıslar kafeye gelerek beklemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra şahıslar bu sefer 4 kişi olarak kafeye geldi. Ellerindeki silahlarla kafeye gelen şahıslar, sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine kafe sahibi ve oğulları yanlarındaki silahlarla karşılık verdi. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu silahlı kavga sonucu, M. Ö., Y. Ö., K. Ö. ve O. T isimli 4 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kaçma anları çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Yaralıları gören vatandaşlar ise durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek, kaçan şahısları yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu, kaçan şahıslar olayın yaşandığı alanın 2 sokak ötesinde ekipler tarafından yakalanırken, öte yandan kafe sahibi V. Ş. ile oğulları şüpheli olarak gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI: Anbean güvenlik kamerasına yansıyan silahlı kavga, Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirildi. Olayla ilgili delilleri titizlikle toplayan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

  • Güncel 22 Temmuz 2018 21:51
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