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Başkentte sıcak gelişme büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

Başkentte sıcak gelişme büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

Afrin operasyonunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin diplomatik süreç de devam ediyor. Diplomatik görüşmeler kapsamında Suriye'ye komşu olan ülkelerin elçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 11:27 - Güncelleme: 21-01-2018 11:27

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin diplomasi hareketliliği sürüyor. Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

KATAR, KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLERİNE BİLGİLENDİRME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu ülkeler, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine 'Zeytin Dalı Operasyonu' hakkında bilgilendirmede bulunacak." denildi.

DÜN YAŞANAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak yoğun diplomasi trafiği başlatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Çavuşoğlu, "Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" açıklamasında da bulunmuştu.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.

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