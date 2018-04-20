Başkentli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" adlı müzikalin özel gösterimini izledi.

Sağlık Bakanlığının katkısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen gösteride, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Aileleriyle salonu dolduran çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla programdaki müziklere eşlik etti.

Daha önce programa katılacağı duyurulan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri dolayısıyla gösterime katılamadı.