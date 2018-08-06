Başkentte iki kişiyi öldüren taksiciyi kan izleri ele verdi

Olay gece saatlerinde Ankara Keçiören Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a meydana geldi. Alınan Bilgiye göre, 06 ED 9815 plakalı otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet K. ve Umut S. kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren mahalle sakinleri tarafından Kadir E'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Öfkesini alamayan Kadir E, yanında getirdiği bıçak ile Samet K. ile Umut S'yi bıçaklayarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokak ortasında Samet K. ve Umut S'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cinayet yerinden yaya olarak kaçan Kadir E'nin vatandaşlar tarafından verilen bilgi doğrultusunda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlının kaçış yönünde yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirledi. Park içinde de kan izlerini takip eden polis ekipleri, vatandaşların ifadesiyle Kadir E'nin buradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaştı. Bindiği taksiyi tespit eden polis ekipleri taksiciye ulaştı. Sedefçiler Sokak'ta bir binaya girdiğini belirledi. Saklandığı evde kıs kıvrak yakalanan Kadir E, ilk olarak olay yerine getirilerek olayda kullandığı bıçağı kaçarken attığı yeri gösterdi. Daha sonra zanlı polis merkezine götürülürken, uzman ekipler de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayda hayatını kaybeden Samet K. ve Umut S'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.