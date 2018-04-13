Başkentray durakları kaç dakika sürüyor bilet kaç para?

Başkentray durakları hangisi, Başkentray bilet parası ne kadar ve yolculuk ne kadar sürüyor soruları merak konusu oldu. Ankara2nın bir ucundan diğer ucuna Sincan ve Kayaş arasında sefer yapacak olan Başkentray ile toplam 520 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Başkentray'da Ankarakart geçerli olacak.

49 DAKİKADA TAMAMLANACAK: Güzergahta Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanımı dolayısıyla Kayaş-Sincan arası 49 dakikada tamamlanacak. Başkentray'da sefer süreleri ise ilk etapta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanlarda ise 5 dakikada bire düşecek.Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.