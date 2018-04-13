  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Başkentray durakları kaç dakika sürüyor bilet kaç para?

Başkentray durakları kaç dakika sürüyor bilet kaç para?

ANKARA'nın dörtgözle beklediği Başkentray bugünde seferlere başladı. 24 Eylül'e kadar ücretsiz ulaşım sağlayacak olan Başkentray toplam 520 bin yolcu taşıyacak. Sincan ve Kayaş arasında hizmet verecek olan Başkentray'ın kaç durağı var, güzergahları neresi ve Başkentray bilet ücreti ne kadar olacak?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:20 - Güncelleme: 13-04-2018 08:30

Başkentray durakları hangisi, Başkentray bilet parası ne kadar ve yolculuk ne kadar sürüyor soruları merak konusu oldu. Ankara2nın bir ucundan diğer ucuna Sincan ve Kayaş arasında sefer yapacak olan Başkentray ile toplam 520 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.   Başkentray'da Ankarakart geçerli olacak.

49 DAKİKADA TAMAMLANACAK: Güzergahta Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanımı dolayısıyla Kayaş-Sincan arası 49 dakikada tamamlanacak. Başkentray'da sefer süreleri ise ilk etapta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanlarda ise 5 dakikada bire düşecek.Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başkentray durakları kaç dakika sürüyor bilet kaç para? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro