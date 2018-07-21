Başkentin ilk kadın mehteran takımı! 'Erkek işi dediler ama...'

ALTINDAĞ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerinin oluşturduğu Ankara'nın ilk kadın mehteran takımı, belediyenin düzenlediği etkinliklerde sahne alarak vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Başkentin ilk kadın mehteran takımı! 'Erkek işi dediler ama...'

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından 5 yıl önce kurdurulan mehteran takımı, Altındağ'ın çeşitli mahallerinde oturan birçok ev hanımını bir araya getiriyor.

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Başkentin ilk kadın mehteran takımı! 'Erkek işi dediler ama...'

Kadın mehteran takımının sorumlusu Mehmet Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki ilk kadın mehteran takımı olma özelliğini taşıdıklarını belirterek 22 ile 70 yaş arasındaki kadınların oluşturduğu mehteran takımında farklı dönemlerde 25-30 kişinin yer aldığını anlattı.

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Başkentin ilk kadın mehteran takımı! 'Erkek işi dediler ama...'

Işık, eğitimlere katılanlar arasında ev kadınlarının ağırlıkta olduğunu, çalışan kadınların da kurslara geldiğini belirterek kadınların haftalık eğitim saatlerini kendilerinin ayarlayabildiğini söyledi. Işık, mehteran takımına çok fazla ilgi olduğunu bu nedenle zaman zaman takımda yeni kişilere yer verdiklerini belirtti.

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Başkentin ilk kadın mehteran takımı! 'Erkek işi dediler ama...'

Kadınların eğitimlerde kendisine hiçbir zaman zorluk çıkarmadığını ve uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktaran Işık, "Takımımız içinde 70 yaşında emeklilerimiz var. Onlar da buraya stres atmaya geliyor. Buraya doktor tavsiyesi ile gelenler var, kanseri yenmiş kişilerimiz var. Takımımız içinde güzel bir aile ortamı var. O sayede 5 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

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