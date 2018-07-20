Başkan Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'de kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununun Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail meclisinde kabul edilen ve Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki tarihi varlığı ile haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter adresi üzerinden yayınladığı mesajda İsrail'in kabul ettiği yasanın evrensel hukuk ilkelerini zedelediğini söyledi.

"Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir."