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Başkan Uysal Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı

Başkan Uysal Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, “Polis Haftası” münasebetiyle İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Ça​lışkan’a kutlama mesajı gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 17:30 - Güncelleme: 11-04-2018 17:30

Başkan Uysal dün gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.
Sayın Dr. Mustafa ÇA​LIŞKAN (İstanbul Emniyet Müdürü) “Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümü en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum.

Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum.”

Mevlut UYSAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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