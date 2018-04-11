Başkan Uysal dün gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.
Sayın Dr. Mustafa ÇALIŞKAN (İstanbul Emniyet Müdürü) “Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümü en içten duygularımla tebrik ediyorum.
Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.
Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum.
Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum.”
Mevlut UYSAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Başkan Uysal Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Kadir Topbaş'ın istifa etmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilmesi beklenen Mevlüt Uysal kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mevlüt Uysal özel hayatı ve biyografisi tüm dDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER