Başkan Uysal, İstanbul'daki başkonsolosları lalelerle buluşturdu!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan başkonsolosları İstanbul Lale Festivali’nin her tonuyla yaşandığı Emirgan Korusu’nda ağırladı. Yoğun katılımın olduğu programda misafirlerine korudaki lale bahçelerini gezdiren Uysal, “İstanbul laleden mücevherlerini senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. İstanbul, her bahar lale olur” dedi.

Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleşen geleneksel kahvaltıya; aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, İspanya, Kanada, Japonya, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Bosna Hersek, Filistin, İran, Fas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu 60 başkonsolos ve konsolos ile T.C. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer katıldı.