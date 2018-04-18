Başkan Uysal, İstanbul'daki başkonsolosları lalelerle buluşturdu!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan başkonsolosları İstanbul Lale Festivali’nin her tonuyla yaşandığı Emirgan Korusu’nda ağırladı. Yoğun katılımın olduğu programda misafirlerine korudaki lale bahçelerini gezdiren Uysal, “İstanbul laleden mücevherlerini senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. İstanbul, her bahar lale olur” dedi.
Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleşen geleneksel kahvaltıya; aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, İspanya, Kanada, Japonya, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Bosna Hersek, Filistin, İran, Fas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu 60 başkonsolos ve konsolos ile T.C. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer katıldı.
BAŞKAN UYSAL: “LALE İSTANBUL’UN SEMBOLÜDÜR”: Başkonsoloslara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da bahara lalenin güzelliğini eklemenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Lale bizim için medeniyetimize damgasını vurmuş çok farklı bir çiçek. Şairlerimiz onu över. Halılarda, çinilerde, tezhipte, kumaşta, bütün süslemelerde desen desen açar. Lale tek bir dal içinde, tekliği temsil eder. Her baharda şehri gençleştirir. İstanbul laleden mücevherlerini, senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. Bahara coşku katar. Her bahar, İstanbul lale olur” dedi.
Lale çiçeğinin, ruhunda barış ve esenlik olan İstanbul’un sembolü olduğunu dile getiren Mevlüt Uysal, lalenin doğu ve batı arasındaki seyahatiyle medeniyetleri buluşturan, eşi benzeri olmayan bir çiçek olduğunu söyledi.
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