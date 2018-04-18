Başkan Uysal, İstanbul'daki başkonsolosları lalelerle buluşturdu!

BAŞKAN UYSAL: “LALE İSTANBUL’UN SEMBOLÜDÜR”: Başkonsoloslara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da bahara lalenin güzelliğini eklemenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Lale bizim için medeniyetimize damgasını vurmuş çok farklı bir çiçek. Şairlerimiz onu över. Halılarda, çinilerde, tezhipte, kumaşta, bütün süslemelerde desen desen açar. Lale tek bir dal içinde, tekliği temsil eder. Her baharda şehri gençleştirir. İstanbul laleden mücevherlerini, senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. Bahara coşku katar. Her bahar, İstanbul lale olur” dedi.