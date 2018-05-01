Başkan Şahin şampiyon takımı ağırladı!

Basın mensuplarının ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile sezon öncesi yaptığı toplantıda takımın gözünde farklı bir ışık gördüğünü belirtti.

Başkan Şahin, “Hep birlikte yeni bir hedef koyduk, ‘sen istersen hayal değildir’ sözüyle yola çıktık. Başkanları olarak, bu takımın başarıyı yakalayacağına inandım. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dönemimde, engelli kardeşlerimizin azmi ve gayreti sonunda büyük başarılar elde ettiklerini gördüm, uluslararası arenadaki başarının yerele de taşınması gerektiğini düşündüm. Bu bir takım işi, teknik direktörüme, takımın kaptanına, yöneticilerine, oyuncularına ve kendi takım arkadaşlarıma güvendim. Avrupa Kupası Grup Elemelerinde takımımızın başarısı tescillendi. Bize düşen görev bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmektir. Play-off maçlarında da başarı istiyoruz. Spor alanında; amatörden profesyonele, engellisinden engelsizlere kadar herkesin başarılı olmasını istiyoruz. Engelli arkadaşlarımız hakikatten inanıyorlar, gönülleriyle oynuyorlar, o zaman da zafer kaçınılmaz oluyor. Ben de onlara inandım, birlikte başardık. Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız, şereflendirdiniz, şehrimizin ismini Avrupa’ya yazdırdınız. Bu ekip birçok başarıya imza atacaktır” dedi.

Takım antrenörü Muharrem Karakafa ise, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ismini Avrupa'da duyurduklarını söyleyerek, takım olarak başkan Şahin’e verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Takımın Genel Menajeri Ramazan Taşkın da desteklerinden dolayı Şahin'e teşekkür ederek, yakalanan bu başarının sürdürülebilir kılınması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’yla toplu bir fotoğraf çektirdi.