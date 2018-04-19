Başkan Şahin: En büyük gelirimiz giderleri azaltmaktır

Tam 4 yıl önce kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, 30 Mart 2014 yerel seçiminde doğduğu büyüdüğü memleketine hizmet etme aşkıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Fatma Şahin, seçim beyannamesinde açıkladığı 1027 projeyle çıktığı yolda projelerin birçoğunu 4 yıla sığdırdı. Hesapta olmayan terör olayları ve Gaziantep’e sığınan 500 bin Suriyeli mülteciye rağmen pes etmedi, “coğrafya kaderdir” dedi, asla yılmadı, krizi fırsata çevirdi. Kentte birlik ve beraberliği sağlayan Başkan Şahin, sağlıktan eğitime, konuttan ulaşıma, tarihi ve kültürel birçok projeye imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 yıllık hizmet serüveninde yaşadıklarını Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Gazetecilere 4 yıllık çalışmaları özetleyen Şahin, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86

Başkan Şahin, belediyecilik hukukunun büyük bir tecrübe istediğini, ekibini kurarken ehliyete ve liyakata dikkat ettiğini belirterek, “4 yıl içerisinde gözyaşı, kan ve savaşın devam etiği noktada şehrin kalkınması, güvenliği, huzuru, mutluluğu için çok büyük gayret gösterdik. Çok kolay mazeret üretebilirdik, neden iş yapamadığımızı topluma çok rahat anlatabilirdik, fakat bunlara başvurmadık, en zor zamanda kişilerin kabiliyeti ve kapasitesi ortaya çıkar. Bu zor işi ancak, birbirine inanmış senkronize olmuş bir ekip başarabilirdi ve bizde bu işin üstesinden geldik. Yerel yönetimde insan, bilgi ve mali yönetim çok önemlidir. Büyükşehir belediyemizin mali tablosuyla ilgili birtakım spekülasyonlara karşı bilgilendirmek istiyorum.

Bizin en büyük gelirimiz giderlerin azaltılmasıdır. 2017 yılı gelir bütçemizde öngörülen giderlerde çok ciddi mali disiplin uyguladık. 1,5 milyar lira olan gideri 1 milyar 320 milyon liraya düşürdük. 1 milyar 200 milyon lira olan öngörülen gelir, gerçekleştirilen gelir ise 1 milyar 230 milyon lira oldu. Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.

HER KURUŞTA YETİM HAKKI VAR

Birilerinin yazdığı yalan yanlış bilgilerle yanlış algı oluşturmasına müsaade edemeyiz. Bu bizim en rahat işimiz, ben ve ekibim, hesabımızı hakka ve halka verme üzerine kurduk, her kuruşun bir yetim hakkı olarak görüyoruz. Merkezden gelen bütçe 544 milyon lira bu toplam gelirimizin yarısı kadardır. 500 bin mülteciye merkezden gelen parayı kullanamadığımızdan 7 yıldan bu yana onların tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz.

586 milyon lira öz kaynak oluşturduk. Buradaki başarımız öz kaynaktır. Toplam bütçemizin gelen bütçe kadar öz kaynaklarımız var. Bu belediyecilikte bir başarı hikayesidir. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Ankara’dan gelen kaynağın bir o kadarını ürettiysek bunun çok önemli bir başarı olduğunu görmek gerekir.

ULUSLARARASI HİBELERDEN 200 MİLYON TL

En önemli gider kalemimiz personel kalemidir. Belediyecilik bir hizmet işidir, yaptığınız her işte mutlaka personele ihtiyacınız var. 2014 yılından bu yana personel sayısını azaltarak 883 personele düşürdük. Yasa, ‘bütçenizin yüzde 30’unu personele harcayacaksın’ diyor. Gelen bütçenin yüzde 30’unu personele ayıran belediye bulmak çok zor. Bizde gelen bütçenin yüzde 5’i sabit personel ve yüzde 15 hizmet alımlarıyla çalıştırdığımız hizmetliler var. Toplam bütçenin yüzde 20‘sini personele harcanıyor. Mali disiplin için kalifikasyonu artırmamız ve gelen parayı yatırıma çevirmemiz gerekiyor. Hizmet sektörü olmamıza rağmen gelen paranın yarısını yatırıma çevirdik ve bütçeyi ne kadar doğru kullandığımızı gösterdik. Geçmişe dönük borçlarımızı ödüyoruz. 200 milyon TL dış kaynak ve geri ödemesiz uluslararası hibelerden yararlandık” diye konuştu.

100’ÜNCÜ YIL KÜLTÜR PARKI’NA DEĞİNDİ

Gaziray, Düzbağ gibi 3 milyar TL’lik Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yatırımı devlet yatırımına dönüştürdüklerini ifade eden Şahin, “Bu, bizimle Ankara arasındaki güven ve yakın takibin bir sonucudur. Son 4 yılda bu şehre 5 milyarlık yatırım yaptık. Ankara’dan gelen para yıllık 500 milyon lira olmasına rağmen eğer bu şehirde gerekli tedbirler alınmamış olsaydı, bugün 26 nokta şantiyeye dönmüş olamazdı. Yaptığımız işlerin kaynağını farklı bir yöntem üreterek yapıyoruz.

100’üncü Yıl Kültür Parkı hepimizin övündüğü, şehrin nefes aldığı bir aks. Bu parkın bir adasını kamulaştırmanın bedeli 100 milyon TL. 600 dönümlük Alleben Vadi Göletinde yeni yeşil alan açıyoruz. Bu alanı trampa yaparak, bir kuruş para vermeden çözdük. Eğer 100’üncü yıl bu metotla yapılmış olsaydı, bugün kamulaştırma parası bizi beklemiyor olacaktı, belediyemizin çok borçlandığıyla ilgili yalan yanlış bilgiler gelmeye başladı. Devlet yatırımı, hibeler ve 5 yıl sonra ödenmeye başlanacak çok düşük faizli kredilerle bu süreci yönetiyoruz. Mali disiplin sorunumuz yok. Geçmişe dair, şu anda 1,1 milyon TL borç ödemişiz. Her ay bizden 13 milyon lira kesiliyor. Bu ay 26 milyon lira kesildi. Olağanüstü durumda bir para yönetimi başarısı var” şeklinde konuştu.

Şahin, açılmayı bekleyen 37 projenin haziran ayında hazır hale geleceğini söyledi. Program gazetecilerle çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.