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Başkan Şahin: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Başkan Şahin: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Malımızla, canımızla sınanan bir dünyadayız. Ekmeğimizi küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreç karşısında güçlenerek çıkacağız, süreci doğru yöneterek kazanacağız” dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 11:24 - Güncelleme: 14-08-2018 11:24

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

ESKİ TÜRKİYE’YE DÖNMEK ÇOK KOLAY
Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının birinci bileşiminde konuştu. Meclis üyelerine seslenen Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.  

Türkiye’de her 10 yılda bir darbenin yaşandığını hatırlatan Başkan Fatma Şahin, “Türkiye, 2002 ile 2012 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında farkı kapattığı dönemi yaşadı. Türkiye’de yatırımların arttığı, faizlerin düştüğü olağanüstü dönem geçirdik. Her ülkenin konjonktürüne göre, ciddi operasyonlar başladı. Günümüz dünyasında Mısır’da canlı yayınla darbeler izlendi. Eski Türkiye’ye dönmek çok kolay, borçla birlikte emir almaya devam edersiniz. Gezi olaylarıyla başlayan bir sürecin aslında ağaç olmadığı, büyük yatırımların durdurulmasına dönük bir bakış açısını gördük. 17-25 Aralık ve 15 Temmuzla devam eden büyük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürdü, yüzde 10 küçülttü” dedi.

TESPİT YAPAN DEĞİL, ÜRETEN BİR ŞEHİRİZ
Gaziantep’in serhat bir şehir olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: “Biz sigortayız, bölgenin barajıyız, riskleri ve fırsatları çok önemli olan serhat ilinde 7 yıldan beri 500 bin mülteciyi kucakladık, bu durumdan en az zararla kurtulmaya çalıştık. Dibimizde savaş olasına rağmen 1500 fabrika kurduk. Sanayici asla çarklarını durdurmadı. Gaziantep modeli oluşturduk, bu süreçte sağlam durmamız ve geçmişimize yakışır bir şekilde yaşamamız lazım. Bizi Gazi yapan; 11 ay zerdali çekirdeğinden ekmek yapan bir geçmişimizdir. Buradaki en büyük tehlike; manşetler üzerinden yanlış kanaatler oluşturulmasıdır. Şehrin üzerinden farklı bir itibarsızlaştırma algısı üzerinden ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Esnafın ve sanayicinin sorunu bizim sorunumuzdur. Sürekli tespit yapan bir şehir değil üreten bir şehir olarak, ticaret ve sanayi odası başkanlarının oluşturduğu dosyayı hızla bir biçimde sanayi bakanımıza götüreceğiz. Malımızla, canımızla sınanan bir dünyadayız. Bu durumdan en çok etkilenin de biziz.  

BÜYÜKŞEHİR KONUTTA ARZ TALEP DENGESİNİ KURDU
Meclis olarak üzerimizde 2 milyonun büyük bir sorumluluğu var, yarın bir kardeşimiz evine ekmek götüremezse bunun hesabı bize sorulacaktır. O yüzden ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden bu olumsuz süreç karşısında, diklenmeden dik durmamız gerekiyor, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu durumdan güçlenerek çıkacağız, kazanacağız. Aklımızı kullanarak süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Mali disiplinin sağlandığı, şeffaf yönetim tarzıyla toplumun yaşam kalitesini aşağıya çekmeden meclise düşen görevi yapmak durumundayız. Şehrin pahalılığıyla ilgili olarak Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde bir komisyon oluşturuldu, çalışmalar eğitim ve denetim üzerinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak konut kiralarının yükselmesi sonucunda arz talep dengesini kurmak için Türkiye’nin en büyük toplu konut projesini yapıyoruz. Bu meclis üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır, hep birlikte, bu olumsuz dönemi atlatacağız.” 

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KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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