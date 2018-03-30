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Başkan Özkan'dan Bakan Albayrak'a dosya

Başkan Özkan'dan Bakan Albayrak'a dosya

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İstanbul’da düzenlenen 'enerji verimliliği ulusal eylem planı' konulu konferansa katılarak, Simav’da uygulanmak üzere hazırlanan “Jeotermal enerji kaynaklı proje dosyasını, Bakan Berat Albayrak’a sundu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:33 - Güncelleme: 30-03-2018 12:33

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, katıldığı 'enerji Verimliliği ulusal eylem planı' konulu konferans da, enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve enerjide ulusal stratejilerin belirlenmesi konuları üzerinde durulduğunu ifade etti.

Özkan, “ Simav’daki jeotermal enerji kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılabilmesi ve ekonomiye olumlu katkıların sağlanabilmesi için hazırladığımız yatırım ve kalkınma projeleri dosyasını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a teslim ettik. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Müsteşar Fatih Dönmez’e de projelerimiz konusunda bilgi verdik. Eynal Kaplıcalarındaki proje uygulama alanlarını yerinde incelemek üzere Bakan Albayrak’ı Simav’a davet ettik” diye konuştu.

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Kaynak : İHA

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