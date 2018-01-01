Başkan Mustafa Tuna vatandaşların sorunlarını dinledi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen Halk Gününde vatandaşlar ile birebir görüşen, sorunlarını dinleyen Tuna, “Yeni yılın ilk gününde vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla beraber olmayı tercih ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendiriyoruz. El birliğiyle daha güzel yarınlara ulaşacağız. Hayat devam ettiği sürece ihtiyaçlar bitmez. Önemli olan el birliğiyle o ihtiyaçları adım adım gidermek. Bugün ağırlıklı olarak vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve muhtarlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımız ile birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Tatil kelimesini biz öğrenemedik. Kelimenin anlamını bilemiyorum. Tatil, huzur ise, mutluluk ise, rahatlanacak bir şey ise ben vatandaşlarımla beraber olunca rahat ediyorum. Onların taleplerini dinleyip, onlara yardımcı olabildiğim ölçüde mutlu oluyorum. Benim için en güzel tatil” açıklamasını yaptı.

Yılın ilk gönünde düzenlenen Halk Gününde kimi vatandaşlar Mustafa Tuna’ya iş talebinde bulundu, kimi vatandaşlar sorunlarını dile getirdi, kimi vatandaşlar ise yeni görevinde başarılar diledi, fotoğraf çektirdi. Başkan Tuna ise herkesle birebir ilgilendi, sorunlarını dinledi, taleplerini not etti.

Engelliler için erişilebilirlik konusunun önemli olduğunu Tuna’ya bildiren Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Ankara’nın erişilebilir bir kent olmadığını belirterek, “Merdiven inme ve çıkma çok sıkıntılı. ANKARAY’da bazı asansörler zemine kadar çıkıyor ama bazı yerlerde belirli bir merdiven indikten sonra asansöre erişebiliyoruz. Sarı çizgilerde gayri nizami uygulamalar var. Bunların ele alınmasını talep ediyoruz. Otobüslerde ve ANKARAY’daki ses sistemi bizi çok bağımsızlaştırdı ve görme engelliler açısından son derece önemli bir olay. Bundan çok mutlu olduk ancak son dönemlerde sıklıkla bu ses sistemleri işlemiyor. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız birden kayboluyor, bağımlı hale geliyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’nın, vatandaşların sorunlarını dinlemesinin güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Nazmiye Elmacı, kızı için iş isteyeceğini kaydetti. Mustafa Tuna’ya yeni görevinde başarılar dileyen Sevgi İbiş, “Eşimden 5 yıldır ayrıyım, 3 tane çocuğum var. Çocuğumun bir tanesi yurtta kalıyor, işim olmadığı için 3 aydır boştayım. Çocuklarımın bana, benim de bir işe ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Filografi sanatı ile yaptığı tabloyu Mustafa Tuna’ya hediye etmek ve daha büyük bir atölye talebini iletmek için geldiğini belirten Hatice Uzer, şunları söyledi: “Mustafa Tuna’nın yeni görevinde de çok güzel işlere imza atacağına inanıyoruz. Sincan’da yaptıkları işler şimdi yapacaklarının teminatıdır. Biz de Mustafa Tuna’dan kurs yeri isteyeceğiz.”

91 yaşındaki Ali Fuat İlgin ise, “Atatürk’ü seviyorsak bu vatanı da seveceğiz. Oturduğumuz yerleri seveceğiz, bakacağız. Benim annem ve ninem, kapılarının önlerini temizlerdi, süpürürdü. Şimdi yapılan yerleri bozuyorlar. Yapmayın böyle, utanıyorum, şu yaşımda ben temizliyorum” diye konuştu ve Tuna’ya iskan ile ilgili bir talebini iletti.