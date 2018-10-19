Başkan Mevlüt Uysal müjdesini verdiği yer havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan, Ataköy’de bulunan tarihi Baruthane'de yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Büyük bölümü tamamlanan Millet Bahçesi’nde yetkililerden bilgi alan Uysal ve Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Uysal açılışı yapılacak Millet Parkı'yla ilgili şu bilgileri verdi:
Eğer Millet Bahçesi ise coğrafi olarak bu yöreyi, bu coğrafyayı birebir tanımlayan, bu coğrafyanın ağaçları olmalı. Dolayısıyla biz de özellikle ağaçlar seçilirken bu bölgede yetişen, yani İstanbul'da yetişen, geçmişten beri bu bölgenin kültürünü yansıtan ağaçlar olacak ve aşağı yukarı 550 civarında burada ağacımız var.
Burada sert zemin olmayacak. Sadece bu dışarıdan çevreyi dolaşan, özellikle de sahil boyunca diğer Millet Bahçesi'nin dışından da sahile gelenleri buradan kesintisiz bir şekilde devam edebilecek. Sahilde bir yürüyüş yolu olacak, diğer ara yollar sert zemin olmayacak, toprak olacak.
Çocuk parkları da beton, demir aksamı olmadan ahşap çocuk oyun grupları olacak. Buraya gelenlerin ise ihtiyacı olan lavabo, tuvalet ihtiyacını karşılamak adına sol köşede bu ihtiyaçlar için bir yerimiz var. İçerisinde yine buraya gelenlerin günlük ihtiyacı olan küçük büfe, yani buraya gelen insanlar gelip yarım saatte ayrılmayacak, belki gelip gününün üçte birini, yarısını geçecek dönemler olduğu zaman su ihtiyacını, basit ihtiyaçları karşılayabilecek yerler olacak.
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