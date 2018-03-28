Başkan Fatma Şahin'den Kilis esnafına destek

Zeytin Dalı Harekâtı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında Kilis’e giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki esnaftan alışveriş yaptı, Kilislilerin yanında olduğunu gösterdi, ihtiyaçlılara yardımda bulundu.

"BİRLİKTE KİLİS OLALIM": Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak her zaman Kilislilerin yanında olduklarını belirterek, “Gönlümüz, yüreğimiz burada, çünkü siz bizim kardeşimizsiniz, canımız, ciğerimizsiniz. Hepimiz aynı coğrafyanın çocuklarıyız, aynı kaderi paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın öncülüğünde, Belediye Başkanı Hasan Kara’nın da desteğiyle Kilis, bu zor günlerden en az zararla çıkacaktır. Bu zor zamanda safları sıklaştıralım, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, birlikte Kilis olalım, birlikte Gaziantep olalım, birlikte Türkiye olalım diye Kilis’teyiz. "SONUNDA KAZANAN KİLİS OLACAK": Zor zamanda en çok esnafımız etkileniyor, zaman zaman esnafımız, siftah yapmadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. ‘İyi günde kötü günde hastalıkta, sağlıkta beraber olacağız’ anlayışıyla kader birliği yaptık. Kilisli esnafın yanında olduğumuzu göstermek için esnafımızı ziyaret ettik, onlardan alışveriş yaptık. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara kardeşimle Kilis’in altyapısından kaldırımına kadar ilin gelişmesi ve kalkınması için büyük abla olarak bize düşen neyse onu yaptık. Dünya ve bölge aydınlığı çıkıyor, bunun kazananı Kilis olacaktır. Cerablus, El-Bab ve Afrin yeniden yapılandığında Kilisli kardeşlerimiz bölgenin kalkınmasını sağlayacak. Gaziantep olarak biz de her zaman yanınızda olacağız. Çekilen sıkıntılar, ödenen bedellerin hepsi telafi edilecek, bölge aydınlığa huzura ve barışa çıkacak, sevgi tohumları ekilecek. Çocuklarımız daha güzel bir Kilis’te ve daha güzel bir Dünya’da yaşayacak. Bütün Türkiye Kilis’i ve Afrin’i izliyor, insanların kalbi yüreği ve nabzı Kilis’te atıyor, yanınızdayız yakınınızdayız” dedi. Esnaf ziyareti ve alışveriş sonrasında temel ihtiyaçlardan oluşan malzemeler, ihtiyaçlılara verilmek üzere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teslim edildi.