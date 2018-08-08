Başkan Erdoğan'dan Ordu talimatı

Son dakika! Başkan Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise köprü kısmen çöktü. Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesinde toplamda 4 köprünün sel nedeniyle çöktüğü belirtildi. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz daha sonra yaptığı açıklamada kent genelinde 8 köprünün yıkıldığını duyurdu. Öte yandan Cevizdere mevkiinde işyerlerinin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın helikopteri bölgede keşif uçuşu yaptı. Ordu- Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından bir süre her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sel baskını sonrası son görüntüler geldi. Bölge havadan görüntülendi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçinin kurtarıldığını anımsattı.

Göçük altından çıkartılan 5 kişinin de sağlık kurumlarına ulaştırıldığını ifade eden Yavuz, mahsur kalan bir vatandaşın ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtardığını vurguladı.

Vali Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle köprüdeki tehlikeyi öngörerek önceden trafiğe kapatmak suretiyle meydana gelebilecek can kayıplarının önüne geçtik. Bunun dışında çok sayıda köprü, menfez maalesef şu an için yıkılmış durumda. İlçeler ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Özellikle riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi."

Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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