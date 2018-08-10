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Başkan Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesi!

Başkan Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı inşa edeceklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 15:55 - Güncelleme: 10-08-2018 15:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılandı.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan, daha sonra "Bayburt Buluşması"nda vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhuriyet Caddesi'ndeki alana geçti.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ: Burada gündemi meşgul eden birçok konuya da değinen Başkan Erdoğan, hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'YE HAVAALANI MÜJDESİ: Başkan Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesini vermeyi de ihmal etmedi. Erdoğan, "Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2,5 milyon kapasiteli bir havaalanı yapımına başladık. Bundan sonra Gümüşhane- Bayburt kendi havalimanına inecek. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete açıyoruz. 2018 bitti, iki yılımız var." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 16:09 Tamam işte Bayburt ve Gümüşhane ye havalimanı açıklandı şimdi dolar ve euro tepe takla düşüşe geçer görün bakın

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