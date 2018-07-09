Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi. Aslanlı Yol'dan yürüyen Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine bunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, TBMM'nin 27'inci dönem milletvekillerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında 12'inci Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Birinci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye ve devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu gelecek nesillerin bize emaneti olan cumhuriyeti, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."

Törenin ardından Erdoğan, Beştepe'deki tören için Anıtkabir'den ayrıldı.