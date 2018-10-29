Başkan Erdoğan yeni havalimanının açılışını gerçekleştirdi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine, vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.
eraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.
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