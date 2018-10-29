Başkan Erdoğan terminal binasını gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından beraberindeki Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkilileri ile terminal binasını gezdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından beraberindeki Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkilileri ile terminal binasını gezdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören sona erdi.
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