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Başkan Erdoğan ilçe başkanları ile görüştü

Başkan Erdoğan ilçe başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü. Erdoğan, son olarak İstanbul İl Başkanlığında parti yöneticileriyle bir araya gelmişti.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 20:52 - Güncelleme: 05-11-2018 20:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti. 4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, ilçe başkanları ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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