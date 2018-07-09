Başkan Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün itibariyle geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için İzmir’de 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Ege Ordu Komutanlığına bağlı topçu birlikleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen top arabalarından 101 pare atış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle tören yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptığı sırada İzmir’de de denize doğru 101 pare top atışına başlandı.

101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır. Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı’nı da selamlamış oldu.