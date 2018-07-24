Başkan Erdoğan Çipras'ı aradı! Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı.
Erdoğan görüşmede, 'yardıma hazırız' mesajı verdi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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