Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nden böyle seslendi!

Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 5.Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre girişin kendisini bekleyen binlerce vatadaşını selamlayan ve karafil dağıan Erdoağan, kongrede gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak salondaki vatandaşlara karanfil dağıttı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle: Twitter

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2019 YEREL SEÇİMLERİ: "2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır. Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığımızı unutamıyorum. Bu yol arkadaşlığımız hiç bir şeye benzemez. Twitter

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AK PARTİ İKTİDARI'NIN HİZMETLERİ: "Adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz." Twitter

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