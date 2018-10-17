Başkan Arda Turan'ın biletini kesti! Bakın hangi ülkeye gidiyor?

Eğlence merkezinde kavga çıkarıp, hastanede silahla ateş eden Arda Turan'a tarihi para cezası veren Başakşehirspor, Arda'nın biletini kesti! Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Arda'nın biletini kesmek için yılbaşını beklediği iddia edildi.

ARDA Turan karıştığı olaylar nedeniyle Başakşehirspor tarafından 2.5 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Başakşehir yönetiminin Arda Turan'ı kadro dışı bırakmaması ya da sözleşmesinin feshedilmemesi tepkilere yol açarken, Arda'nın kulüpten gönderilmesi için formül bulundu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sabırsızlıkla yılbaşındaki ara transfer dönemini bekliyor. Twitter

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Milliyet yazarı Atilla Gökçe, Arda Turan'a verilen ceza sonrası Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Arda Turan'ın sözleşmesinin neden feshedilmediğini sordu ve aldığı cevabı köşesine taşıdı. İşte Deniz Gökçe'nin yazısının ilgili bölümü... Twitter

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İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK’dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ’a sordum: Twitter

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