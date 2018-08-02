Başka bir kadın görüntüleri sızmıştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan şok açıklama

Milan'da top koşturan, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluk aşkı, Sinem Gündoğdu ile olan evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor, en kısa zamanda çiftin boşanacağı söyleniyordu. O iddialar doğru çıktı. Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından açıklama yaptı.

BREZİLYALI GÜZELLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI; Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’daki Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen bu fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve günlerce konuşulmuştu.

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım' ifadelerini kullandı

