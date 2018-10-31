Başını elinde taşıyan kız görenleri şoke etti

Filipinler'de Paranaque kentinde Maya adlı kız çocuğu, başını elinde tutarak geziyormuş izlenimi veren kostüm dikkatleri üzerine çekti. Küçük kızın annesinin tasarladığı kostümde verilen şekerleri saklamak için bir üst bölme de kostümün boyun kısmına açılmış.

Filipinli annenin bu tasarımı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Görüntülerde kostümü giyen Maya adlı kız çocuğu ile kardeşi Charlie, ev ev dolaşarak köylüleri de şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada yayılan küçük kızın bu görüntüsü 12 milyondan fazla paylaşıldı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.