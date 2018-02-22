Başındaki kasketi çıkarttı, polis düğmeye bastı

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde çok sayıda kirada dairesi bulunan emekli 78 yaşındaki M.K, uzun süredir kirasını ödemeyen 35 yaşındaki H.Ö.’den parasını istedi. İddiaya göre kirayı ödemeyen H.Ö, yaşlı adamı evine davet etti. Bir süre yaşlı adamla sohbet eden H.Ö. bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlayıp, M.K.’yi taciz etmeye başladı. Bu sırada yan odada bulunan Ş.Ç.(38) ‘sevgilimi mi taciz ediyorsun’ diyerek yaşlı adamı cep telefonu ile görüntüledi ve darp etti. M.K’yi tehdit ederek elinde görüntülerinin olduğunu öne süren Ş.Ç, yaşlı adamdan 20 bin vermesi halinde görüntüleri sileceğini söyledi. Anlaşma karşılığında evden ayrılan M.K, durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamın iki şüpheliyle buluşmasını bir kafede organize etti. Üzerinde seri numaraları bulunan paraları polisten alan yaşlı adam, kadın H.Ö. ve Ş.Ç. ile buluşma noktasına geldi. Şüphelilerin parayı alırken, yaşlı adamın başındaki kasketini çıkararak işaret vermesiyle baskın yapan Gasp Büro ekipleri iki şahsı gözaltına aldı. H.Ö.’nün bir pet shop işlettiği ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

Yine çeşitli suçlardan sabıkası bunan Ş.Ç, ve H.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan polisin kafedeki baskın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerle masaya oturan yaşlı adamın parayı vermesi, başındaki kasketi çıkarıp polise işaret vermesi anbean kaydedildi. İşaret üzerine polisin önce erkek, sonra kadın şüpheliyi yakalaması görüntülere yansıdı.

  • Güncel 22 Şubat 2018 15:25
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