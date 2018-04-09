Başına öyle bir iş geldi ki sütyen takmadı ve okul müdürü...

ABD'nin Floria eyaletinde yaşayan 17 yaşında lise öğrencisi Lizzy Martinez, okula gittiğinde başına geleceklerden tamamen habersizdi. Her daim özgülükler ülkesi olarak kendini niteleyen ABD'den akıllara durgunluk veren bir haber geldi.

Kadına yönelik şiddet sadece temasla değil, sözler ve gözlerle de olabiliyor. Her daim özgülükler ülkesi olarak kendini niteleyen ABD'den akıllara durgunluk veren bir haber geldi. ABD'nin Floria eyaletinde yaşayan 17 yaşında lise öğrencisi Lizzy Martinez, okula gittiğinde başına geleceklerden tamamen habersizdi. Twitter

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Lizzy Martinez, her sabah olduğu gibi kalkıp okuluna gitti. Sınıfa girdiğinde diğer arkadaşları ve öğretmeninin bakışlarının üzerinde olduğunu hisseden Martinez, dersten sonra müdür tarafından odasına çağrıldı. Twitter

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Herhangi bir olaya karışmamış olan Lizzy Martinez, ilk önce neden çağırıldığını anlamadı. Ama gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Okul müdürü Violeta Velazquez, genç kıza sütyen takmadığı için göğüs uçlarının belli olduğunu ve arkadaşlarının dikkatini dağıttığını söyledi. Twitter

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