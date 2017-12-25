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Başına miğferle vurmuştu ailesine yalan söylemiş!

Başına miğferle vurmuştu ailesine yalan söylemiş!

Bursa'da vatani görevini yaparken iddiaya göre komutandan yediği dayak sonucu yaşamanı yitiren er Gökhan Kılıç'ın başında miğferle vuran komutanın, askerin ailesine yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:43 - Güncelleme: 25-12-2017 08:43

Bursa Gemlik’te er Gökhan Kılıç’ın Başçavuş Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, ilk gün gerçek dışı ifadelerin verildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Tabur Komutanı Mustafa Savaşçı, ifadesinde Hancı’nın hastaneye gelen aileye olayı farklı anlattığını söyledi. Tabura dönünce tanık er Ahmet Kızılcan’ı çağırıp olayı anlattırdığını kaydeden Savaşçı “Bana, Osman Başçavuş gittikten sonra Gökhan’ın ‘Kompozit başlıkla kafama vurdu’ dediğini anlattı. Bu anlatımdan sonra nöbetçi savcıya haber verildi. O ana kadar askerin nöbette düşmesi sonucu yaralandığını biliyorduk” dedi. Yarbay Kadir Çelik ise olay gecesi tanık er Kızılcan ve Başçavuş Hancı’nın ifadesini aldıklarını belirterek, “Hiçbir asker bize Osman başçavuşun kompozit başlıkla vurduğuna ilişkin bir şey söylemedi” diye konuştu. Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Artık dava açılıp failin ceza almasını istiyoruz” dedi.

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