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Başına 600 bin TL vardı öldürüldü boynundan bakın ne çıktı

Başına 600 bin TL vardı öldürüldü boynundan bakın ne çıktı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi. Teröristin boynunda ve elinde haç işaretinin çıktığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 12:16 - Güncelleme: 27-03-2018 12:16

Tunceli'de sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada 7 hain öldürülmüştü. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgüt sorumlularından olduğu ortaya çıktı.

BOYNUNDA HAÇ: Valiliğin açıklamasında, boynunda haç işareti olan Tunceli Ovacık nüfusuna kayıtlı teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerden 2 M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG 7 roketatar, bir sırt telsizi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyon sırasında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kapatılan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun da ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte, terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü belirtilerek, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • koza 27 Mart 2018 13:13 yeni değil ki, 90 yıllarda öldürülen bir çok teröristin boynun da da haç işareti vardı.

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