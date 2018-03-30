Başı kopan tavuk 10 gündür hayatta

Tayland'da yaklaşık 10 gün önce başının büyük kısmı kopmuş halde bulunan tavuğun, hala hayatta olduğu bildirildi.Tayland basınındaki haberlere göre, Mueang Ratchaburi bölgesi sakinleri, başının büyük bölümü kopmuş tavuğun yaşadığını fark ederek veterinere haber verdi. Bir hayvanın saldırısı sonucu başının büyük kısmı koptuğu tahmin edilen tavuk, bölgedeki veteriner kliniğinde özel bakıma alındı.Başının üstü kısmı kopan, gagası bulunmayan ve sadece dilinin bir kısmını hareket ettirebilen hayvanın bakımını üstlenen veteriner Supakadee Arun Thong, tavuğu yemini diline koyarak besliyor.Eevcil olduğunu tahmin ettiği hayvanın sağlıklı bir tavuk gibi hareket edebildiğini söyledi. Antibiyotik kullanarak tavuğun mikrop kapma riskini azaltan veteriner, hayvanın yaşama şansının az olduğunu ancak elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Başsız tavuğa yaşadığı sürece bakacak birini aradıklarını söyleyen Supakadee, "Bu tavuk gerçek bir savaşçı." dedi. Beslenmesi sağlıklı bir şekilde devam eden tavuğun, boyun kısmı açıkta olduğu için, bir süre sonra dilinin sarkmasından endişe ediliyor.

1945'te ABD'de bir tavuk, başı kesik halde 18 ay hayatta kalarak tarihe geçmişti. Utah eyaletinde bulunan başsız tavuğu, sahne performansı organizatörü Hope Wade sahiplenmiş ve "Mike" ismini vermişti.

  • Hayvan Videoları 30 Mart 2018 09:23
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  • KAMİL 30 Mart 2018 10:05 TAVUK DEĞİL YALNIZ HOROZ OLDUĞU BESBELLİ

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