Başhekim ve eşi FETÖ'den gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. B.A.T.'nin evine sabah saatlerinde baskın yaptı.

Operasyonda, Prof. Dr. B.A.T. ve eşi dişhekimi A.T. gözaltına alındı. Prof. Dr. B.A.T. ve eşi, sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Prof. Dr. B.A.T.'nin evinde ve hastanedeki odasında arama yapıldı.