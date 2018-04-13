Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

ALMANYA'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, ülkenin meşhur cerrahlarından Andreas Niederbichler, cinsel organına kokain sürdü. Ardından bu fantazi yüzünden sevgilisinin ölümüne neden oldu.

Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

ALMANYA'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, ülkenin meşhur cerrahlarından Andreas Niederbichler, cinsel organına kokain sürdü. Ardından bu fantazi yüzünden sevgilisinin ölümüne neden oldu. Sadece Almaya değil tüm Avrupa bu olayı konuşuyor.

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Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

Almanya'nın meşhur cerrahlarından Andreas Niederbichler, sevgilisini uyuşturucu fantezisi yaparken istemeden öldürdü. Dailymail'in haberine göre; penisine kokain süren 42 yaşındaki doktorla, oral ilişki yaşayan sevgilisi, bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

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Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

BU FANTEZİYİ 3 KADINLA DAHA YAŞAMIŞ; Olayın kısa sürede polise intiakal etmesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Andreas Niederbichler, daha önce başka 3 kadınla da aynı tecrübeyi yaşadığı ama kimsenin bu iliki şeklinden zarar görmediğini belirtti



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Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

DOKTOR SERBEST BIRAKILDI; Ölüm fantezisinde doktorun kasıtı olmadığı için serbest kalması Almanya'da büyük tepki gördü. Doktor Andreas'ın uyuşturucu tedavisi almasına da karar verildi.



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