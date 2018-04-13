Başhekim cinsel organına kokain sürdü sevgilisini öldürdü akıllara zarar olay

ALMANYA'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, ülkenin meşhur cerrahlarından Andreas Niederbichler, cinsel organına kokain sürdü. Ardından bu fantazi yüzünden sevgilisinin ölümüne neden oldu. Sadece Almaya değil tüm Avrupa bu olayı konuşuyor.