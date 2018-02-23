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Başbakanlık'tan RTÜK'e çocuklar için hayati uyarı!

Başbakanlık'tan RTÜK'e çocuklar için hayati uyarı!

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) gönderilen yazıda, çizgi filmler ile çocuklara yönelik reklamlardaki içeriklerin dikkatle seçilmesi konusunda yayın kuruluşlarının etik ilkelere uymasının sağlanması istendi.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 16:13 - Güncelleme: 23-02-2018 16:13

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın imzasıyla RTÜK'e "yayıncılık etik ilkeleri" konulu bir yazı gönderildi.

Kurulun kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkili olduğu anımsatılan yazıda, bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan yakınma ve şikayetleri de gidererek kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlamanın hedeflendiği ifade edildi.

Yazıda, diğer taraftan "Yayıncılık Etik İlkeleri"nin de kurulun koordinasyonunda yayın kuruluşlarınca imzalanarak kabul edildiğine dikkati çekilerek, RTÜK'ün bu alandaki çalışmalarının Türkiye için büyük önem taşıdığı aktarıldı.

REKLAM VE ÇİZGİ FİLMLER İÇİN ETİK İLKE UYARISI

Çağın en büyük kültürel üretim aracı olması dolayısıyla televizyonlardan yapılan yayınların, etik değerlere uygunluğunun çok önemli olduğu belirtilen yazıda, "Bu kapsamda, yayınlarda, bireysel veya toplumsal olarak insan ilişkilerini güçlendiren değer yargılarının ihmal edilmemesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için ahlaki farkındalığı artıran yayınların teşvik edilmesi ve yayın içeriklerinin 'aile' kurumuna zarar veren ve toplumsal olarak ahlaki yozlaşmaya yol açan unsurlardan arındırılması gerektiği aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle reklam ve çizgi filmlerde yer alan bilinçaltı uyaranlarının, çocukların tutum ve davranışlarını da etkilediğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yayın kuruluşlarından, etik kurallara uymanın bir sosyal sorumluluk olduğu bilinciyle, çocukların, çizgi filmlerden ve çocuklara yönelik olan reklamlardan olumsuz bir şekilde etkilenmemesi amacıyla, verilecek mesajların ve içeriklerin dikkatle seçilmesi beklenmektedir. Netice itibarıyla, yayın kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerde etik ilkelere riayet edilmesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır."

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