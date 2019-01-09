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Başbakanlık bursu ödeme tarihleri 2019 ne zaman?

Başbakanlık bursu ödeme tarihleri 2019 ne zaman?

2019 Başbakanlık burs sonuçları açıklandı, KYK'dan burs alamayan öğrencilerin başvurduğu VGM burs sonuçları erişime açıldı. VGM Başbakanlık bursu 9 ay boyunca öğrencilere ödenecek ve 2019 yılında 60 lira olarak öğrencilere ödenecek. VGM 2019 ilk burs ödeme tarihi ise Ocak ayında olacak.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:35 - Güncelleme: 09-01-2019 10:35

Başbakanlık bursu sonuçları geçtiğimiz gün erişime açıldı. KYK tarafından burs alamayan öğrencilerin başvurduğu Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu VGM 2019 yılında öğrencilere 9 ay boyunca ödenecek. Peki VGM bursu ilk ödemesi ne zaman yapılacak ve kaçpara VGM bursu ödenecek, işte merak edilenler...


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Yükseköğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

VGM BURSLARI NASIL ALINACAK: Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

BURS YARDIMI NE KADAR: Ortaöğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAYACAK: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, Ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere. Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK: Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bence 09 Ocak 2019 11:00 Başbakanlık bursu derken.,başbakanlıkmı kaldı

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