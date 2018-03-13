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Başbakan'dan uçak kazasındaki çirkin yorumlara sert tepki!

Başbakan'dan uçak kazasındaki çirkin yorumlara sert tepki!

Başbakan Binali Yıldırım, İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kadınlarla ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır"dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 16:24 - Güncelleme: 13-03-2018 16:24

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu. İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Uçak kazasıyla ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır. Bu vesileyle, dün uçak, bugün otobüs kazasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

NELER OLMUŞTU ?
İran'da içinde Mina Başaran'ın da bulunduğu Başaran Holding'e ait düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • osmancık 13 Mart 2018 17:00 Laf ebeliğine hiç lüzum yok. Halk yayınlanan bir iki fotoğraftan neyin ne olduğunu anlıyor. Tabii ki iman ve izanı nispetinde.

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