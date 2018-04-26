Başbakan'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım Abdulah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında br görüşme olur mu sorusuna Yıldırım "Gerek olmadığı kanaatindeyim. İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir." yanıtını verdi. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

ÇATI PROJESİ PATLADI: Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var. Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız.

MUHALEFET DE ÇOK SES VAR BİZDE TEK "Seçim havasına girince herkes 'ben de adayım' demek için bir havaya girer. Bu havaya girdiğinde siyasi hareketlilik olur. Bizim adayımız belli sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz başkaları ne yapar ne eder bizi ilgilendirmiyor. Muhalefet ortak aday çıkaramayacak gibi duruyor. Muhalefet de çok ses var, bizde tek ses var."

ÇATI ADAYI İDDİALARI "Başarısız görülmüş bir çatı adayını bir kez daha tekrar etmek, bu kadar bilinmeyen denklemi bir araya getirmek ne derece doğru söylemek isterim. Bahçeli’nin Gül ile ilgili tweetlerindeki gibi kardeşlik karanlığa mı gömüldü? Her şey milletin gözü önünde oluyor. Gittiğiniz yerde AK Parti’yi iliştirirseniz neden görevdeyken neden söylemediniz demezler mi? İtibar zor elde edilir, kolay da kaybedilmemelidir"

GÜL VE ERDOĞAN BİR ARAYA GELECEK Mİ? "Bu tabii her iki ismin bileceği bir şeydir. Ben bu görüşmeye gerek olmadığı kanaatindeyim.Başbakan Yıldırım, Saadet Partisi’nin adaylarla ilgili gayretleriyle ilgili, "''Hırs aklın önüne geçmemelidir" dedi. Ben AK Parti’nin bir neferiyim. Benim gündemimde ne yapacağım meselesi yok.