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Başbakan'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

Başbakan'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

Türkiye seçim sürecine Abdullah Gül'ün çatı aday olup olmayacağı tartışmalarıyla girdi. Akşener adaylıkta ısrar edince Gül'ün aday olmaktan son anda vazgeçtiği iddia edildi. Başbakan Binali Yıldırım yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve çok sert açıklamalar yaptı Gül'e gönderme yapan Yıldırım ''çatı projesi patladı, itibar zor elde edilir, kolay kaybedilir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:11 - Güncelleme: 26-04-2018 11:11

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım Abdulah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında br görüşme olur mu sorusuna Yıldırım "Gerek olmadığı kanaatindeyim. İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir." yanıtını verdi. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

ÇATI PROJESİ PATLADI: Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var. Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız.

MUHALEFET DE ÇOK SES VAR BİZDE TEK

"Seçim havasına girince herkes 'ben de adayım' demek için bir havaya girer. Bu havaya girdiğinde siyasi hareketlilik olur. Bizim adayımız belli sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz başkaları ne yapar ne eder bizi ilgilendirmiyor. Muhalefet ortak aday çıkaramayacak gibi duruyor. Muhalefet de çok ses var, bizde tek ses var."

ÇATI ADAYI İDDİALARI

"Başarısız görülmüş bir çatı adayını bir kez daha tekrar etmek, bu kadar bilinmeyen denklemi bir araya getirmek ne derece doğru söylemek isterim. Bahçeli’nin Gül ile ilgili tweetlerindeki gibi kardeşlik karanlığa mı gömüldü? Her şey milletin gözü önünde oluyor. Gittiğiniz yerde AK Parti’yi iliştirirseniz neden görevdeyken neden söylemediniz demezler mi? İtibar zor elde edilir, kolay da kaybedilmemelidir"

GÜL VE ERDOĞAN BİR ARAYA GELECEK Mİ?

"Bu tabii her iki ismin bileceği bir şeydir. Ben bu görüşmeye gerek olmadığı kanaatindeyim.Başbakan Yıldırım, Saadet Partisi’nin adaylarla ilgili gayretleriyle ilgili, ''Hırs aklın önüne geçmemelidir" dedi.

HEDEF İLK TURDA KAZANMAK

İnşallah, hedefimiz o. Tahmini ben vermem, tahmin vermek vatandaşın iradesine saygısızlık olur. Ben partimin bir neferiyim. Başbakanlık görevi zaten onurlu bir görevdir. Bu görevi 2 yıl süre içerisinde dolu dolu yaşadık. Türkiye’nin belki 50 yılda karşılaşmayacağı konularla karşılaştık. Türkiye’nin gündeminde olup da bir türlü yapılamayan işleri yaptık. Darbesi, referandumu, sistem değişikliği, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, ekonomiyle ilgili gelişmeler, yani birçok konuyu iki seneye sığdırdık. Çalıştık, çabaladık. İyi niyetle gayret ettik, bugünlere geldik. Bu onur bize yeter. Bundan sonra kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız?

İKİ BÖLÜMLÜ SEÇİM KAMPANYASI

Bu seçimin bir özelliği var. Bir cumhurbaşkanı kampanyası var bir de milletvekillerinin kampanyası var. Yani Meclis grubunun da güçlü olarak gelmesi lazım. Dolayısıyla kampanyayı 2 bölümde alacağız. Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlı başına ama milletvekilleri adaylarımız, partimize bugüne kadar hizmet etmiş, isimleri temayüz etmiş arkadaşlarımız da Türkiye’nin her tarafında milletvekili seçimlerine yönelik, cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik kampanya yürütecekler.

"KILIÇDAROĞLU VATANI MI KENDİNİ Mİ KURTARACAK?"

Vallahi vatanı kurtarma mı, kendini kurtarma mı bilemeyiz. Parçayı kurtarma dönemi de olabilir. Vatanın nesini kurtaracağız kardeşim? Vatan Kurtuluş Savaşı'nda kurtulmuş. Cumhuriyetimiz bütün birikimleriyle bugüne kadar gelmiş. Erken seçim olayı belli ki içeride de dışarı da hesapları bozdu. Bununla alakalı başta Amerika olmak üzere?.. Yani bazıları hayal kırıklığına uğradı. Bunu da gizlemiyorlar. O zaman doğru bir iş yaptık demek ki, doğru bir karar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • xtr 26 Nisan 2018 12:46 "İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir" ... Bu sözü unutmayın sakın sn Binali... Gül'e taş atacağım derken Sizden önceki başbakanı da hatırlayın! Kısaca, konuşurken iki kere düşünün!

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