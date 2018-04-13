Başbakan'dan flaş Suriye açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı Suriye'de yaşanan gerginlikle ilgili flaş açıklamalarda bulundı.

Yıldırım, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

BU BİR ALÇAKLIKTIR: Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Amerika Başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir.

BUNU YAPAN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir.

ABD VE RUSYA'YA UYARI

Bugüne kadar bölgede, Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak zarara uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır muhataplarımıza tavsiyemiz budur bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.