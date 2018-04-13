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Başbakan'dan flaş Suriye açıklaması!

Başbakan'dan flaş Suriye açıklaması!

SURİYE 'de ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik gittikçe tırmanıyor. Başbakan Binali Yıldırım'dan yaşanan gerginlikle ilgili açıklama geldi. ''Kimyasal silah kullanımı bir alçaklıktır'' sözleriyle tepki gösteren Yıldırım, ABD ve Rusya'yı "İşler daha da karışık hale getirecek girişimlerden uzak durulmalı. Barışı akamete uğratacak girişim olmamalı" diyerek uyardı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 13:54 - Güncelleme: 13-04-2018 13:54

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı Suriye'de yaşanan gerginlikle ilgili flaş açıklamalarda bulundı.

Yıldırım, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

BU BİR ALÇAKLIKTIR: Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Amerika Başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir.

BUNU YAPAN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir.

ABD VE RUSYA'YA UYARI

Bugüne kadar bölgede, Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak zarara uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır muhataplarımıza tavsiyemiz budur bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ses 13 Nisan 2018 15:23 ABD ve Rusya kesinlikle birbirinin ülkesine saldırmazlar. Güç gösterisini piyonları ve ezmek istedikleri ülkeler üzerinde yaparlar. Olanda müslümana olur.Ordaki vatandaş korkacak ve kaçacak. Suriye boşalacak. Dönme imkanı da yok.Cünkü evleri barkları yok. Gittiği ülkede yaşama alışacaklar ve dönemeyecekler ve kalacaklar. Sonuç büyük israil için boş bir süriye arazisi ve büyük ülkeler silahları kullanarak benimki iyi diye silah satışı. Birbirini yemez bunlar.

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